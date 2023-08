Michelle diz que ações no governo Bolsonaro foram feitas pela misericórdia de Deus

Na véspera da operação da Polícia Federal que apontou para um suposto esquema de venda de joias e itens de alto valor recebidos por Jair Bolsonaro (PL) durante agendas oficiais, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) disse que tudo o que foi feito durante a trajetória política do marido foi "pela misericórdia de Deus" e não pelo poder, reforçando o discurso direcionado para o eleitorado conservador e evangélico.

Michelle também sugeriu uma "segunda temporada" do clã Bolsonaro no poder. "Exaltamos o nome do nosso Deus e foi Ele que nos ajudou. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Ele escolheu Jair Messias Bolsonaro para uma missão e Ele o capacitou, então tudo que nós fizemos foi pela misericórdia de Deus. Não foi por poder. Quem nos conhece sabe disso", disse a ex-primeira-dama durante uma entrevista ao podcast Pod Atualizar na quinta-feira, 10.

"O legado de Jair Messias Bolsonaro foi ter resgatado o patriotismo, foi ter plantado uma semente no coração das crianças e isso com certeza vai frutificar. Foram resgatados os valores, o amor à nação", disse. Ela ainda afirmou que o próprio legado como primeira-dama foi o de ter dado visibilidade a pessoas "invisíveis" e trabalhar pelas "mamães atípicas".

Durante a entrevista, Michelle afirmou que Deus também ama as pessoas de esquerda. "Mas olha só, essas pessoas de esquerda, Deus também ama cada um deles porque a criação de Deus", disse.