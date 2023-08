Questionada sobre joias, Michelle se irrita e maquiador atira copo com água em mulher

Ao lado da esposa de Bolsonaro, o maquiador e amigo de Michelle, Agustin Fernandez, jogou um copo com água na cliente do restaurante

Ante as perguntas, a ex-primeira-dama se irritou. Ao lado da esposa de Bolsonaro, o maquiador e amigo de Michelle, Agustin Fernandez , jogou um copo com água na cliente do espaço, além de tê-la xingado.

"Essas mulheres, de maneira premeditada, iniciaram uma filmagem enquanto provocavam e insinuavam acusações de crime contra Michelle disfarçando-as de perguntas, numa clara tentativa de preparar uma cilada midiática para a ex-Primeira-Dama, a qual apenas respondeu aos insultos dizendo que aquelas pessoas eram mal-informadas e retirou-se do local", diz a nota.

Na tarde de hoje (11), durante um almoço com amigas, D. Michelle atendia a pedidos para tirar fotos com um casal, quando foi importunada com provocações e insultos injustos oriundos de duas desconhecidas.

Essas mulheres, de maneira premeditada, iniciaram uma filmagem enquanto provocavam e insinuavam acusações de crime contra Michelle disfarçando-as de perguntas, numa clara tentativa de preparar uma cilada midiática para a ex-Primeira-Dama, a qual apenas respondeu aos insultos dizendo que aquelas pessoas eram mal-informadas e retirou-se do local.

Repudiamos esse tipo de ação contra quem quer que seja e, principalmente, quando se verifica a premeditação da prática do mal com a finalidade desonesta de obter, no mínimo, ganhos midiáticos em detrimento da honra e da paz das pessoas.