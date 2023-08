CPI do MST planeja entregar relatório e até encerrar trabalhos após intervenção do governo

Na próxima terça-feira, haverá um dos depoimentos mais importantes com a ida do líder do MST, João Pedro Stédile, à comissão. "Vamos fazer o relatório, deixar ele pronto eventualmente para apresentar na terça-feira depois do Stédile. Se assim for, a gente encerraria a CPI depois do Stédile", afirmou Salles.

Depois de o governo articular com o Centrão para minar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o relator, deputado Ricardo Salles (PL-SP), planeja preparar o relatório final antecipadamente para apresentá-lo já na próxima terça-feira, 15. Segundo o próprio parlamentar, esse pode ser o último dia de trabalho da CPI.

A sessão desta quinta-feira, 10, foi um demonstrativo de como será o trabalho do grupo caso o Centrão continue com o governo na CPI. Com a perda da maioria, a audiência de quase seis horas de audiência com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, passaram sem demais polêmicas. Houve mais episódios de risos coletivos (três) do que controvérsia entre parlamentares (uma), deputados saíram antecipadamente. A meia hora do fim da conversa, apenas cinco deputados estavam presente.

Teixeira criticou o acordo do Tribunal de Contas da União (TCU) que suspendeu o programa de reforma agrária e afirmou que o governo retomará as demarcações de terra. O ministro não explicou detalhadamente o que foi tratado no encontro com o líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), José Rainha, no dia 31 de janeiro de 2023, que não constou na agenda. Ambos confirmaram a reunião e defendeu a pacificação no setor agrário. "Ninguém quer conflito na terra. Queremos paz no campo", afirmou.

Maior parte do diálogo aconteceu entre Teixeira e Salles. Da oposição também falaram apenas Caroline de Toni (PL-SC), Coronel Chrisóstomo (PL-RO) e Coronel Meira (PL-PE). Meira - retirado da CPI pela articulação do governo com o Centrão - foi o primeiro a falar.