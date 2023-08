Ex-vereador do Rio de Janeiro, Zico Bacana é assassinado a tiros

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Zico Bacana deu entrada no Hospital Albert Schweintzer às 17h50, já sem vida.

O ex-vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira, 7, no bairro de Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro.

O ex-vereador foi citado no relatório final da CPI das Milícias como um dos supostos líderes de uma milícia que atuava nos bairros de Guadalupe, onde foi morto nesta segunda, e Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.

De acordo com o relatório, Zico Bacana comandava um grupo paramilitar com aproximadamente 50 integrantes e dominaria as milícias no bairro de Anchieta, nas Comunidades do Gogó da Ema e Camboatá em Guadalupe e Cavalheiro da Esperança em Ricardo de Albuquerque.

À época da CPI, apesar de ter sido citado no relatório final, Zico não foi denunciado.