Começa cerimônia de posse de Zanin no STF

Começou a cerimônia de posse de Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 3. A solenidade ocorre na sede do Supremo, com mais de 500 pessoas dentro e fora do plenário. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que indicou Zanin para a cadeira vaga com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, está presente.

Também marcaram presença os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AP), e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ainda estão na cerimônia cotados para ocupar a vaga que será aberta na Corte em outubro, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber: o ministro da Justiça, Flávio Dino, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias.