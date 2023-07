Em depoimento, Moraes relata duas investidas de casal em Roma

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou à Polícia Federal que foi alvo de duas investidas no aeroporto de Roma, no último dia 14. Segundo ele, Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão - apontados como autores das hostilidades - disseram que o magistrado havia "fraudado as urnas e roubado as eleições".

O ministro e quatro integrantes de sua família foram ouvidos pela PF nesta segunda, 24, em São Paulo. Nos cinco depoimentos foi destacado que as hostilidades dirigidas ao magistrado eram "políticas" e teriam o intuito de "constrangê-lo". A família garantiu que as imagens do aeroporto italiano comprovariam a versão.

Sala vip

Segundo relataram Moraes e seus familiares à PF, Andréia abordou o ministro no momento em que ele se credenciava para entrar na sala vip da companhia aérea TAP. Os depoimentos sustentam que ele foi chamado de "comunista, bandido e comprado".

Conforme as oitivas, depois que Moraes entrou na sala vip, Andréia teria começado a gravar o magistrado e afirmado que ele havia "fraudado as urnas e roubado as eleições".

Os três filhos do ministro, que ainda estavam no credenciamento, teriam alertado Andréia, indicando que, se não parasse, seria gravada e processada. Segundo a versão da família do ministro do STF, foi quando ela chamou o marido, Roberto Mantovani, que avançou contra o filho de Moraes dizendo: "Filho de bandido, comunista, ladrão. Seu pai fraudou as eleições".

Ainda de acordo com relatos de Moraes e familiares, neste momento, na porta da sala vip, o filho do ministro tentou pegar seu celular para gravar o ocorrido, ocasião em que Mantovani teria dado um tapa em seu rosto, o que fez com que seus óculos caíssem. Conforme o depoimento, o empresário foi contido por um estrangeiro.

Essa foi relatada como a primeira investida contra o ministro. O casal teria deixado o local, mas retornou instantes depois, passando a gravar Moraes e seus familiares dentro da sala vip. No depoimento, o ministro disse que foi até Mantovani e Andréia e avisou que tiraria fotos para identificá-los. Afirmou ainda que eles seriam processados no Brasil.

O depoimento relata que, após o aviso, Mantovani e Alex Zanatta Bignotto (seu genro) continuaram a ofender o ministro, dizendo que "havia fraudado as urnas e que era um bandido". Enquanto isso, Andréia também proferia ofensas, ainda segundo a versão de Moraes e seus familiares.

Roberto Mantovani e Andréia Munarão já foram ouvidos pela Polícia Federal. No mesmo dia em que prestou depoimento à PF, o casal teve sua casa vasculhada. As diligências são questionadas por constitucionalistas. Alex Zanatta Bignotto também foi ouvido pelos investigadores. Ele negou qualquer hostilidade ou agressão ao ministro.

'Curiosa inovação'

O criminalista Ralph Tórtima Filho, que representa a família Mantovani na investigação, afirmou que o relato do ministro do Supremo à PF contém "curiosa inovação". "O que se pode dizer, de forma objetiva, é que nenhuma das ofensas agora divulgadas, envolvendo fraude às urnas ou interferência no resultado eleitoral, constou da representação ofertada pelo ministro Alexandre de Moraes, elaborada imediatamente após os fatos", disse Tórtima Filho. "Trata-se de uma curiosa inovação."

Ele sustentou também que os investigados "mantêm, na íntegra, o que já esclareceram à Polícia Federal". "Inclusive, estão convictos de que as imagens do aeroporto de Roma confirmarão suas versões, reiterando que não houve qualquer ofensa direcionada ao ministro Alexandre de Moraes", afirmou o advogado da família. (COLABOROU RUBENS ANATER)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.