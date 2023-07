Lula se reúne com comandantes militares para assinar promoções de oficiais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na tarde desta terça-feira, 25, com o ministro da Defesa, José Múcio, e os três comandantes militares (Exército, general Tomas Paiva; Marinha, almirante Marcos Olsen e Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno) para tratar das promoções de futuros oficiais generais, almirantes e brigadeiros. O encontro acontece uma semana antes da reunião do Alto Comando do Exército prevista para a próxima segunda-feira, 31, e que terá caráter administrativo.

Os indicados do Exército foram escolhidos na última reunião do Alto Comando e, agora, precisam do aval do presidente para terem seus nomes oficializados e assumirem os novos cargos. O mesmo aconteceu com as demais Forças.

Segundo oficiais, o clima entre o presidente e os comandantes das Forças é extremamente tranquilo e melhorou substancialmente desde que os militares passaram a afirmar categoricamente que discordam de qualquer tentativa golpista. Oficiais do Exército, a arma onde recaiu o maior desgaste de imagem depois do governo Bolsonaro, têm feito questão de afirmar em todos os seus pronunciamentos que estão comprometidos com a Constituição, os valores da democracia e reforçando o comprometimento com uma posição apolítica e apartidária. Os militares acreditam que o pior o momento do desgaste com a opinião pública já passou.

Há poucos dias, os oficiais do Exército se reuniram na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) os oficiais-generais do Alto-Comando do Exército para uma atualização doutrinária sobre as últimas inovações no Exército Brasileiro. Foram realizadas palestras e debates sobre o Sistema de Planejamento do Exército, a Concepção Estratégica, o Conceito Operacional do Exército/Operações de Convergência 2040, a Doutrina Militar Terrestre, o conflito Rússia-Ucrânia e também as inovações na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército nas áreas da doutrina, do ensino e da pesquisa.