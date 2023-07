Lula diz que pretende fechar clubes de tiros particulares: "O povo não quer violência"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 25, que pretende fechar clubes de tiros particulares para civis e deixar aberto somente aqueles que são da polícia e das forças armadas.



"Eu, sinceramente, não acho que um empresário que tem um lugar para praticar tiro é um empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse para o Flávio Dino (ministro da Justiça): nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar, do Exército ou da Polícia Civil", disse no programa “Conversa com o Presidente”.



Mais informações sobre o decreto de armas ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Lula, é a organização policial que tem que ter lugar para treinar tiro e não a sociedade brasileira. “Não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. Nós não. Nós queremos é preparar a democracia”, afirmou.



Lula declarou que a liberação de armas do antigo governo de Jair Bolsonaro (PL) “era para agradar o crime organizado e quem tem dinheiro”. “Porque o pobre, trabalhador, não conseguia nem comprar comida, quem dirá fuzil. O povo não quer violência, quer comida na mesa. Quer a democracia e não o golpe”, disse.



Na última sexta-feira, 21, Lula assinou um novo decreto de armas que restringe e endurece medidas para acesso de armamento para CACs e civis. Com a medida do ex-presidente Bolsonaro, um civil poderia comprar até quatro armas sem necessidade de uma comprovação para obter o armamento, agora são duas armas, precisando comprovar a necessidade da aquisição.