Fernando Holiday pede desculpas por "oposição tosca" e "deplorável" que fez a Bolsonaro

Recém chegado ao PL, o vereador Fernando Holiday oficializou o ingresso na legenda na tarde desta terça-feira, 25, na Câmara Municipal de São Paulo. A migração do vereador paulista para o partido enfrenta resistência de alguns parlamentares, como o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). Em uma matéria que relatava o caso, o Carlos criticou a mudança de legenda do vereador paulista e escreveu “surreal” nos comentários.

O ex-presidente atuou como “padrinho” da filiação e participou da cerimônia na capital paulista.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Holiday relatou que, apesar das críticas dentro e fora do partido, espera se redimir com Bolsonaro no PL.

“Acho que essas resistências são normais, já eram esperadas, até porque eu tenho um passado de críticas em relação ao presidente Bolsonaro. Meu dever, desde já, e venho fazendo isso desde o segundo turno de 2022, é tentar corrigir esses erros. Primeiramente, me desculpando com o presidente Bolsonaro e me desculpando com a direita, pedindo perdão pelas críticas equivocadas que fiz no passado e pela oposição tosca, infantil e realmente absolutamente deplorável, da qual eu me envergonho hoje”.

Holiday mencionou que compreende o fato de haver resistência de alguns parlamentares em aceitá-lo no partido, contudo, também conta com o apoio de alguns deputados.

“É natural que, devido a esse passado, haja alguma resistência. Mas também há muito apoio, recebi o apoio do deputado Sóstenes, vice-presidente da Câmara dos Deputados, que foi quem intermediou a minha reaproximação com o presidente Bolsonaro. Assim como o senador Magno Malta e tantos outros políticos do PL”, acrescentou.

O vereador paulistano também mencionou o papel político que Jair Bolsonaro deve desempenhar após a derrota de 2022.

”Acredito que ele entende que o papel dele agora é fortalecer a oposição e a direita ao redor do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, não será só a minha filiação, é a filiação de dezenas de outros jovens, diversos outros que serão candidatos nas eleições de 2024, não é o meu caso, não serei candidato, mas haverá a filiação de diversos outros jovens”.

No que se refere aos objetivos políticos, Holiday reiterou que não pretende se candidatar à reeleição em 2024 e que vai se dedicar ao PL até as eleições de 2026, na qual deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Meu plano é justamente, dentro do PL, buscar fortalecer a sua ala da juventude. O PL já tem jovens conhecidos no país inteiro e muito mais consolidados e famosos do que eu (…) A ideia é que eu venha como mais um auxiliar para o PLJ, que parece uma ala que vai ter um investimento político muito grande do partido, porque estamos mirando justamente as próximas gerações. Seja os jovens que ainda estão na escola, seja os jovens universitários (…) Em 2026, minha pretensão é vir como candidato a deputado federal”, destacou.

Holiday havia se filiado ao Republicanos em outubro de 2022, após não conseguir se eleger para a Câmara dos Deputados pelo Novo durante o pleito do último ano. No entanto, nove meses depois, anunciou em sua conta oficial do Twitter que estava deixando a legenda.

"Comunico aos meus eleitores e seguidores que nessa semana a Justiça Eleitoral homologou minha solicitação de desfiliação do partido Republicanos. A partir desse momento, estou temporariamente sem partido, mas exercendo normalmente minhas funções como vereador de São Paulo", escreveu.

Na publicação, ele agradece ao Republicanos pela oportunidade e pela compreensão, e faz um aceno ao ex-presidente Bolsonaro. “Sigo no caminho de defesa da direita, dos princípios conservadores e liberais, na esperança de poder contribuir cada vez mais pela nossa liberdade sob a liderança do presidente Bolsonaro”, consta na publicação.