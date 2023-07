Vereadora do PL de Florianópolis propõe criação do "Dia do Batman"

A vereadora de Florianópolis Maryanne Mattos do Partido Liberal (PL), mesma sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentou na última terça-feira, 11, um projeto de lei propondo a criação do “Dia do Batman”.

De acordo com o texto apresentado pela vereadora, a data seria comemorada em 17 de setembro “com o objetivo de homenagear o personagem, bem como tratar da segurança pública no Município”.

“Por 80 anos, Batman ganhou muita popularidade como um personagem que reflete a justiça e se destaca na segurança pública”, diz a vereadora em texto do projeto de lei.

Em vídeo no Instagram, Maryanne afirma que não será feriado e que não terá gasto público. Ela cita como exemplo o "Batman de Floripa" que visita hospitais infantis, escolas, creches e valorizaria o trabalho com a criação do dia.

Em sua justificativa, Maryanne diz, “O Batman não tem superpoderes, em sua luta contra o crime, ele utiliza uma enorme coleção de equipamentos avançados, veículos extraordinários, seu cérebro privilegiado e técnicas de combate corpo a corpo”

A data para a vereadora é uma inspiração do “Batman Day”, celebrado entre os fãs do super-herói, como cita no texto do projeto de lei. A comemoração foi criada pela DC Comics, em 2014 para celebrar, na ocasião, os 75 anos do personagem.

Em setembro do ano passado, um holograma do bat-sinal foi projetado no prédio do Farol Santander em São Paulo, em alusão ao “Batman Day”.