"Nenhum deputado fez favor para mim", diz Lula sobre aprovação da reforma tributária

Presidente comentou as aprovações da reforma e da retomada do voto de qualidade no Carf

Alvo de pressões por mudanças no comando de ministérios para acomodar interesses de partidos do Centrão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 12, que a aprovação da reforma tributária e do projeto de lei que retoma o voto de qualidade no Carf pela Câmara dos Deputados, na semana passada, não foi um "favor" dos parlamentares a ele.

"Nenhum deputado, nenhum senador fez um favor para mim e não fez nenhum favor para o governo porque o projeto não é do governo, é da sociedade brasileira. Senadores e deputados fizeram um favor para a própria imagem do Congresso Nacional e da sociedade brasileira", disse o presidente ao comentar a votação das propostas.

Lula afirmou que política é "fazer com que as coisas impossíveis aconteçam", ao citar a rapidez da aprovação da reforma tributária pela Câmara. "Às vezes, depois de dois não, acontece um sim. A política é isso. Quem é que acreditava que a gente fosse aprovar a reforma tributária com a pressa que aprovou na Câmara? Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar o Carf. A política é exatamente isso, é a gente fazer com que as coisas impossíveis aconteçam para que as pessoas comecem a acreditar na política", declarou.

O presidente participou na manhã desta quarta-feira, 12, evento no Palácio do Planalto que marcou a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), que representa o principal fórum de debate com a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo sobre a Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Na solenidade, Lula assinou decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, prevista para o primeiro semestre de 2024.

No evento no Planalto, o presidente e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, entregam a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico a entidades e pesquisadores, entre eles a médica sanitarista Adele Benzaken e o infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda.

Os dois tiveram a honraria revogada pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2021. Em repúdio, 21 outros cientistas renunciaram à indicação na época. Eles também foram agraciados na cerimônia. A Ordem Nacional do Mérito Científico é uma honraria concedida todos os anos para homenagear pessoas que se dedicaram ao avanço da ciência no País.