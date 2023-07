O POVO News: Mauro Cid fica calado em CPMI e Erika Hilton é alvo de transfobia

A edição conversa com o deputado Yury do Paredão para comentar sobre a crise no PL e reforma tributária

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 11. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a CPMI dos atos golpistas. A sessão foi marcada pela discussão entre os parlamentares, na qual o deputado Abilio Brunini (PL-MT) foi acusado de transfobia contra a deputada Erika Hilton (Psol).

Paralelo a isso, a edição comenta sobre o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, que ficou calado durante a sessão sobre os atos golpistas de 8 de janeiro.

O programa também comenta sobre a crise instaurada no PL após posicionamento de parlamentares da legenda em relação à reforma tributária, que foi aprovada na última sexta-feira, 7. Para comentar sobre o assunto, o O POVO News recebe o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE).

Sobre o tema, a transmissão discute o encontro do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e o ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha. A reunião teve como objetivo discutir sobre a reforma tributária.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa faz um resumo sobre o quinto episódio do programa “Conversa com o presidente”.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

