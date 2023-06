Bolsonaro: julgamento no TSE hoje, 30; assistir ao vivo e horário

Hoje, sexta-feira, 30 de junho (30/06), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma após a sessão dessa quinta-feira, 29. O TSE suspendeu a sessão de ontem, dia 29, com três votos a favor da inelegibilidade de Bolsonaro contra um.

Bolsonaro pode ficar inelegível no julgamento do TSE, e não perder direitos políticos; ENTENDA

Julgamento do Bolsonaro no TSE: onde assistir ao vivo e horário



A sessão começa às 12 horas (horário de Brasília) e poderá ser acompanhada pelo canal do YouTube do TSE, que fará transmissão ao vivo, ou pela TV Justiça, disponível no canal 9 da televisão. Também estará disponível no YouTube do O POVO, da prévia do julgamento até os desdobramentos e análise.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Online

YouTube do TSE e Youtube do O POVO

Televisão



TV Justiça

Inelegível: VEJA o que significa o termo no julgamento de Bolsonaro

Julgamento de Bolsonaro: por que ex-presidente está sendo julgado no TSE?



Ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) ano passado acusa o ex-presidente de abuso de poder político e dos meios de comunicação em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022.

Também é alvo do processo Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa com Jair.

A defesa de Bolsonaro reiterou preliminares que já foram rejeitadas pelo TSE, como questões processuais apontando a incompetência da Justiça Eleitoral para processar o caso e a discordância na inclusão da “minuta do golpe” no processo.



Relator vota pela inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos; CONFIRA



Julgamento de Bolsonaro: como foi a terceira sessão (29/06)?

A terceira sessão do julgamento do ex-presidente começou com o voto do ministro Raul Araújo contra a condenação de Bolsonaro. Já os ministros Floriano Marques e André Ramos Tavares votaram na sequência a favor da inelegibilidade do político.

O placar terminou com 3 x 1 a favor da condenação do ex-presidente. Faltam apenas três ministros votarem e decidirem a elegibilidade de Bolsonaro pelos próximos oito anos.

A sessão de julgamento de Bolsonaro foi suspendida pelo TSE para hoje, dia 30 de junho.