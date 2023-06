O POVO News: Bolsonaro perto de ficar inelegível; Lula no Foro de São Paulo

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 26. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o julgamento no TSE que decidirá se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará ou não inelegível. O ex-mandatário fica a um voto da inelegibilidade e o julgamento será retomado nesta sexta-feira, 30.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, a edição comenta a decisão de Bolsonaro em não seguir as orientações do PL, o que resultou na tensão entre o ex-presidente e o partido. Além disso, o programa comenta sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter formado maioria contra a inelegibilidade de Braga Netto.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre a retomada da reunião do Foro de São Paulo, nesta quinta-feira, 29. O evento deve silenciar sobre violações aos direitos humanos em governos de esquerda na Venezuela e na Nicarágua, mas promete debater a "integração dos povos da região".

No cenário político local, a edição discute a Taxa do Lixo em Fortaleza. A suspensão da cobrança foi determinada em 22 de maio, após medida cautelar do desembargador Durval Aires Filho, contudo, a Taxa dos resíduos sólidos pode voltar a ser cobrada em Fortaleza. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) derrubou nesta quinta-feira, 29, a liminar, por 14 votos a 3.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

