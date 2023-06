Memes de Bolsonaro: julgamento no TSE repercute no Twitter

TSE retomou nesta quinta-feira, 29, julgamento que pode deixar Bolsonaro inelegível. Internautas repercutem o assunto no Twitter com memes; confira

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou nesta quinta-feira, 29, julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Dada a relevância política e social do momento, internautas repercutem nas redes sociais a possibilidade do ex-presidente ser impedido de se candidatar.

No Twitter, os comentários sobre o julgamento no TSE são acompanhados de imagens e vídeos humorísticos.

Julgamento no TSE: memes de Bolsonaro

Ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) ano passado acusa o ex-presidente de abuso de poder político e dos meios de comunicação em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022.

Também é alvo do processo Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa com Jair. A defesa de Bolsonaro reiterou preliminares que já foram rejeitadas pelo TSE, como questões processuais apontando a incompetência da Justiça Eleitoral para processar o caso e a discordância na inclusão da “minuta do golpe” no processo.



Bolsonaro classificou como uma "injustiça" a possibilidade de ficar inelegível e disse não se arrepender do encontro com embaixadores que motivou a ação do PDT em análise pela Corte eleitoral. "É um absurdo o que estão fazendo. Estão procurando pelo em ovo", disse. "É uma injustiça comigo, meu Deus do céu".

A decisão de inelegibilidade do julgamento representará a impossibilidade de candidatura de Jair Bolsonaro por oito anos — sem a sua participação nas eleições de 2024, 2026 e 2028.

De acordo com o portal do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), os indivíduos que estiverem dentro dos parâmetros da Lei Complementar nº 64/90, alterada pela Lei Complementar (LC) nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, não poderão se eleger.