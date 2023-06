Suspeita de fraude em combustível para Prefeitura de Juazeiro favoreceria posto de vereadora

O Ministério Público do Ceará (MPCE) e as polícias civis do Ceará e da Bahia investigam suposta prática de sobrepreço realizada pela Prefeitura de Juazeiro do Norte no abastecimento de 306 carros do Município.

Operação chamada "Aditivo" (referência à gasolina aditivada) foi deflagrada nesta terça-feira, 27, para apurar suspeitas de peculato, fraude licitatória, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão de abastecimento dos veículos.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de empresários responsáveis pela gestão do abastecimento dos carros oficiais do município e ainda na sede da empresa, situada na Bahia. Servidores da administração do prefeito Gledson Bezerra (Podemos) e uma parlamentar também foram alvos de batidas policiais.

O MPCE não quis informar o nome da parlamentar, mas O POVO apurou que os postos são da vereadora Rosane Macedo (Cidadania). O marido dela, vereador Ronaldo Gomes de Lira, conhecido como “Ronas Motos", é empresário do ramo.

Operação investiga suspeita de fraude na aquisição de combustível para frota da Prefeitura de Juazeiro do Norte Crédito: Ministério Público do Ceará/divulgação

Estima-se que os contratos firmados pela Prefeitura sejam de R$ 8,7 milhões, dos quais R$ 2 milhões já teriam sido pagos pela gestão municipal. O esquema passaria por 21 secretarias, que teriam fechado contrato ao final de 2022 com a empresa investigada.

Pelo menos dois postos de combustível foram interditados. Um vídeo ao qual O POVO teve acesso mostra uma viatura da Polícia Civil em um dos postos, situado avenida Presidente Castelo Branco, em Juazeiro.

Coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), o promotor de Justiça Flávio Bezerra disse ao O POVO que o suposto esquema consistia na prestação de informações falsas a respeito dos preços dos combustíveis.

A empresa, contratualmente obrigada a dar descontos para a Prefeitura de Juazeiro, informava preços superiores e incompatíveis aos praticados pelo mercado.

Para efeito de exemplo, é como se o preço real do serviço fosse um, mas o contrato fosse firmado com valor superior, de modo que anulava os descontos obrigatórios dados à Prefeitura de Juazeiro, com prejuízo ao poder público e benefício aos empresários.

A reportagem não conseguiu identificar o nome da empresa prestadora de serviço para a Prefeitura de Juazeiro. O POVO entrou em contato com a assessoria da vereadora Rosane Macedo às 17h20min dessa terça-feira, 27, sem obter respostas até a publicação desta reportagem.

Em nota ao O POVO, a gestão Gledson respondeu que a Procuradoria Geral do Município ainda não foi notificada da investigação. "Afirma, também, que a partir do momento que receber a demanda de forma oficial, irá contribuir com o que for necessário para que a operação seja realizada e apurada", diz o comunicado.

Colaborou Luciano Cesário