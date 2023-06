PF faz buscas na casa de homem de 67 anos acusado de apologia ao nazismo

A Polícia Federal em São Paulo vasculhou, na manhã desta terça-feira, 27, a casa de um homem de 67 anos acusado de fazer apologia ao nazismo na internet. Durante as diligências, executadas em São José dos Campos, no Vale do Paraíba (interior paulista), o suspeito "reconheceu ser adepto do nazismo", informou a PF.

O homem foi enquadrado na lei que trata de "crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor" e, se condenado, pode pegar até cinco anos de prisão.

Durante as buscas na casa do suspeito, a PF encontrou imagens que remontam ao regime nazista, com as inscrições "Meine Ehre heißt Treue" - "lema da Schutzstaffel, organização paramilitar da Alemanha nazista sob comando de Adolf Hitler".

Segundo a corporação, o homem escrevia textos afirmando que "anos em que Hitler esteve à frente da Alemanha teria havido queda dos índices de crime, melhoria da saúde, diminuição do desemprego".

O homem também sustentava que o mundo "seria um lugar muito menos caótico se o resultado da Segunda Guerra Mundial fosse justamente o oposto do que foi".

Sob o comando de Hitler, a Alemanha nazista exterminou milhões de pessoas no Holocausto. Quase oitenta anos depois da Segunda Guerra, o Brasil vê o crescimento de organizações nazistas e neonazistas.

Em abril, o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, determinou que a Polícia Federal apure os movimentos dessas organizações.