Aliados de Bolsonaro lançam campanha via Pix para ex-presidente pagar multas

Parlamentares e figuras de influência alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançaram uma iniciativa na noite de sexta-feira, dia 23, visando angariar doações via Pix. O objetivo é auxiliar Bolsonaro a pagar as múltiplas multas decorrentes de processos judiciais considerados por eles como “assédio judicial”.

Dentre os deputados federais que lideram o apelo por contribuições financeiras encontram-se Nikolas Ferreira (PL-MG), Mário Frias (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO), André Fernandes (PL-CE), além do deputado estadual Bruno Engler (PL-MG).

Os parlamentares utilizaram o Twitter como plataforma para divulgar mensagens abordando a situação financeira do ex-presidente. "O presidente está enfrentando uma série de multas em processos totalmente absurdos em todo o país. Qualquer quantia já é uma ajuda!", afirmam as postagens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro a compartilhar o apelo por doações na plataforma foi Bruno Engler. Além disso, Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer publicaram vídeos no Instagram, solicitando contribuições financeiras. O deputado goiano inclusive divulgou um comprovante de transferência no valor de R$ 500 destinado ao ex-presidente.

Diversos apoiadores compartilharam os comprovantes das transações nas redes sociais.

Bom dia presidente... Passando aqui o comprovante PIX da doação de uma eleitora sua pra lhe ajudar a pagar a multa .... pic.twitter.com/oUbPhPzw5c — Edvaldo Diniz



Desde que assumiu o cargo de presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro acumula ganhos mensais que ultrapassam R$ 86 mil, incluindo salário, aposentadorias do Exército e da Câmara dos Deputados, contradizendo as alegações de falta de condições financeiras feitas por seus apoiadores.

A campanha de arrecadação de doações para Jair Bolsonaro recebeu críticas por parte de deputados federais da esquerda. André Janones (Avante-MG) apelidou o ex-presidente de "urubu de Pix", enquanto Duda Salabert (PDT-MG) expressou no Twitter que "a direita critica a corrupção, mas na prática solicita transferências financeiras via Pix para um criminoso".