Zema vai gastar R$ 41 milhões para reformar estrada que leva a rancho da família, diz jornal

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai investir R$ 41,2 milhões em obras para reformar uma estrada que leva até o sítio de sua família, conhecido como "Rancho Zema", em Rifaina (SP). A previsão é que a recuperação do asfaltamento seja feita em 107 quilômetros da MG-428 , começando no entroncamento da BR-262, em Araxá (MG), cidade natal de Zema, e se estendendo até a divisa de Minas com São Paulo, onde fica o sítio da família do mineiro.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) abriu o edital para as obras no dia de 6 de junho, de acordo com o jornal O Globo.

O sítio da família do governador está do lado paulista da divisa, na cidade de Rifaina, distante uma hora e meia de Araxá. Zema comemorou o Ano Novo de 2020 no "Rancho Zema". Fotos mostram que o governador já esteve em outros momentos no espaço para realizar passeios de lancha e nadando com os filhos. Segundo servidores da administração mineira ouvidos pelo jornal, o governador é pressionado por melhorias na região pela população da terra natal.

O que diz Romeu Zema

Em nota, a assessoria do governador defendeu que as decisões da atual gestão se baseiam "unicamente em preceitos técnicos". O governo ainda afirmou que o segmento de 107 km da MG-428 não passa por obras de melhorias robustas há décadas e que, em 2023, uma avaliação técnica constatou que a pista possui "segmentos com alastramento de defeitos".

Segundo a reportagem, a licitação proposta pelo edital ainda não tem um vencedor. Os nomes das empresas habilitadas a concorrer foram divulgados pelo DER-MG na dia 14.