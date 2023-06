Prefeito Sarto é carregado nos braços em evento do PDT

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), foi carregado nos braços por apoiadores ao chegar ao encontro regional que o PDT promove nesta quinta-feira, 22, e na sexta-feira, 23, em Fortaleza.

Prefeito Sarto chega carregado nos braços ao encontro do PDT https://t.co/SMlpCcTZbB pic.twitter.com/65DvGajeLU — Jogo Político (@jogopolitico) June 22, 2023

Por divergências na condução do evento, o senador Cid Gomes, líder do partido no Senado e com participação prevista, decidiu não participar e orientou os aliados a não ir, conforme mostrou o colunista Carlos Mazza.

Com informações de Júlia Duarte