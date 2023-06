Movimentos sociais fazem atos para lembrar julgamento de Bolsonaro

A Frente Povo Sem Medo fez na manhã desta quinta-feira (22), em São Paulo, uma ação simbólica em frente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para chamar a atenção da população para a importância do processo de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. O julgamento começou hoje e pode deixar Bolsonaro inelegível por oito anos.

A ação - impetrada pelo PDT - acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, devido uma reunião com embaixadores, em julho de 2022, no Palácio do Alvorada, onde o ex-presidente fez ataques ao sistema eleitoral.

Prisão e inelegibilidade

O ato de hoje foi feito em diversos estados do país pedindo a não anistia no processo e, além da inelegibilidade, a prisão do ex-presidente pelos crimes cometidos contra a democracia e o povo.

“Foi uma forma de dar voz à sociedade que estava aguardando pelo dia histórico que é hoje. Hoje se inicia um novo ciclo de justiça no país, uma vez que tivemos um ex-presidente irresponsável, que não olhou para a população que mais necessitava de ajuda, que deixou o povo morrer de fome, de covid e que não teve preocupação com o nosso meio ambiente. Estamos esperando que hoje seja feita justiça, que ele possa ser responsabilizado também por outros crimes que cometeu”, disse a presidenta do diretório municipal do PSOL/SP e da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Débora Lima.