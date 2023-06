Erika Hilton chama de 'patacoada' audiência pública na Câmara e denuncia transfobia

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) contestou a forma como os parlamentares da Câmara dos Deputados abordaram os temas relacionados às pessoas trans do país. “O que está sendo colocado aqui é que a transexualidade é uma loucura, é um delírio, é uma fantasia das nossas cabeças”, disse ela na audiência pública da Comissão da Família, realizada nesta quarta-feira, 21.

Veja

NÃO NOS ATACARÃO



Hoje na Comissão da Família foi realizada uma audiência pública criminosa com um só objetivo:

Atacar as existências de pessoas trans.



Com convidadas que se baseiam na mentira de que há processos transexualizadores e tratamentos hormonais em crianças no Brasil,… pic.twitter.com/z2FJGzcqOT