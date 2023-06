Elmano demite diretor de órgão de Segurança após agressão contra mulheres policiais

O governador Elmano de Freitas (PT) determinou a troca no comando da Academia Especial da Polícia (Aesp) após caso de agressão física de um instrutor contra mulheres policiais. Sai Clauber Wagner Vieira de Paula e entra Kilderlan Nascimento de Souza.

"Essa agora sou eu vítima de um macho escroto que se diz instrutor de curso. Um cabo da Polícia Militar do Tocantins, que mesmo depois do ocorrido, está sendo ovacionado pela sua instituição e por todos os que participaram do curso. Curso tático policial feminino. Sim, é um curso direcionado apenas para mulheres", ela denunciou nas redes sociais.

O curso de quatro semanas foi promovido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Mulheres militares de Pernambuco, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte e Piauí receberam treinamento. As aulas foram conduzidas por policiais militares de Tocantins.

Veja a nota de Elmano na íntegra

Inadmissível e revoltante a denúncia de agressão cometida por um policial de Tocantins, responsável por ministrar um dos módulos do Curso Tático Policial Feminino na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp), contra uma policial civil do Maranhão. Determinei ao nosso secretário da Segurança Pública apuração rigorosa e imediata deste ocorrido, bem como a solicitação formal da instauração de processo disciplinar para apurar o fato e todo apoio e acolhimento necessários à vítima. Informo a troca da direção-geral da Aesp, que tem como novo diretor o coronel Kilderlan Nascimento de Souza. Não compactuamos e não vamos tolerar qualquer tipo de violência contra as mulheres, assim como quaisquer abusos dentro dos nossos cursos de formação.

