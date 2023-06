Vereadores brigam em praça no Ceará por causa de emoji de boi; veja vídeo

De acordo com o vereador Domingos Sávio, o início da discussão de seu após Jorgecar insinuar que o vereador era "corno", por meio do uso de um emoji de boi

Dois vereadores da cidade cearense de Santana do Acaraú brigaram em uma praça do município, que fica a 356,7 km de Fortaleza. A confusão ocorreu no último sábado, 17, após uma discussão entre pessoas que estavam no local. Na gravação, é possível ver o vereador Jorgecar Vasconcelos (Cidadania), vice-presidente da Câmara Municipal de Santana do Acaraú, trocando socos com o vereador Domingos Sávio (PCdoB), de blusa amarela.

Dois vereadores de Santana do Acaraú se envolveram em uma briga em praça pública no último sábado, 17. A discussão envolvendo Jorgecar (de cinza) e Domingos Sávio (de amarelo) resultou de um insulto nas redes sociais, em que Jorgecar ofende Sávio com um emoji de boi. pic.twitter.com/vRsaiXOXWY

De acordo com Sávio, o início da discussão se deu após Jorgecar insinuar que o vereador seria “corno” por meio do uso de um emoji de boi. O vereador comentou, durante entrevista ao portal O Sobralense, que após ver a publicação, sua esposa ficou chateada e foi, em companhia da irmã, à praça onde Jorgecar costumava jantar aos sábados com a família, para tirar satisfação.

Sávio comenta ainda que Jorgecar começou as agressões logo quando o vereador chegou ao local e afirma que a esposa e a cunhada se deslocaram à praça com o intuito de conversar.

Em vídeo publicado nas redes sociais do marido, Natália Carneiro, esposa de Jorgecar, afirma que as duas mulheres chegaram à praça quebrando todos os itens que estavam sobre a mesa. Quando Natália decidiu apaziguar a situação, levou um “tapa ou um soco” do outro vereador. Sávio negou a agressão e esclareceu que não se lembrava que a esposa do vereador estava no local.

Em contrapartida, Jorgecar alega que só agrediu o outro vereador após ver que sua esposa estava sendo violentada. "A partir do momento que ele agrediu ela [sic], eu saí em legítima defesa de mim e da minha esposa", explicou. Ele acrescentou que não chamou Sávio de corno e que a alusão a “boi” se refere às eleições.

Jorgecar diz ainda que era apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições de 2022 e que, por este motivo, era chamado de “gado” por Sávio, apoiador de Lula (PT). O vice-presidente da Câmara alega ter feito a mesma provocação em uma publicação nas redes sociais, contudo, foi na intenção de piada, não de acusação.

No entendimento de Sávio, a acusação poderia ter resultado em “uma tragédia maior”. O vereador revelou que a intriga entre ambos é antiga e que, corriqueiramente, ele é alvo de provocações nas redes de Jorgecar.

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada e esteve no local. A briga entre os dois parlamentares foi registrada por meio de Boletim de Ocorrência.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado investiga a discussão. No entanto, não detalhou se os ferimentos de Domingos Sávio ou de Natália Carneiro resultaram da briga.

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias de uma ocorrência de lesão corporal, registrada na noite deste sábado (17), em Santana do Acaraú - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Na ocasião, após uma discussão, houve uma luta corporal entre pessoas que estavam em uma praça da cidade. Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foram acionadas e estiveram no local. O caso foi registrado por meio de Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia Regional de Sobral. A PC-CE segue investigando o caso”, esclarece em nota.

