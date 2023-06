O Povo News: Nath Finanças fala ao vivo sobre cobrança de taxas indevidas por bancos

Na edição desta segunda-feira, 19, o episódio conta também com análises especialistas para discutir assuntos da política brasileira e outros temas atuais; confira abaixo

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 19, ao vivo às 18 horas. O episódio conta com especialistas para falar sobre política e economia; dentre eles, está a administradora e orientadora financeira Nath Finanças.

No programa, Nath será entrevistada para falar, dentre outros assuntos, sobre cobrança indevida de algumas tarifas bancárias. O tema, apesar de não ser novo, atraiu a atenção de muita gente que não sabia da possibilidade e acompanhou as explicações de Nathália ao longo dos últimos dias no Twitter.

Acompanhe entrevista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Participam da programação o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, além de jornalistas e colunistas da redação.

Nath Finanças fala sobre restituição de taxas bancárias indevidas



Nathália Rodrigues — Nath Finanças, nas redes sociais — é especializada em dicas de investimentos e finanças pessoais com foco em pessoas que não têm muito dinheiro.

Na semana passada, a digital influencer fez uma postagem viral no Twitter que levou a uma corrida de internautas às centrais de atendimento dos principais bancos do país para pedir de volta o dinheiro cobrado de suas contas correntes.

Na série de tuítes feitos por ela, Nathália ensina seus seguidores a migrarem suas contas para a opção gratuita, em que não há cobrança de mensalidade ou de pacotes de tarifas, e a pedirem de volta ao banco o que chegou a ser cobrado em meses anteriores.

Tanto a opção de uma conta-corrente básica gratuita quanto a devolução de tarifas que já tenham sido cobradas antes, sem que tenha sido dada a opção gratuita, são obrigações do banco e um direito dos correntistas, segundo o Banco Central (BC).

De acordo com Nath, os bancos com frequência não oferecem e não deixam claro que seus clientes têm direito a essa conta básica. “Você acha que o banco vai te contar isso? NUNCA”, escreveu.