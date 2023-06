Mauro Cid: Grupo com militares da ativa fala em "careca arrastado por blindado"

Conversas apreendidas no celular de Mauro Cid incluem grupo com militares onde ocorria a exaltação de um possível Golpe de Estado no Brasil

Entre as diversas conversas encontradas pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), está um grupo onde diversas pessoas que se identificam como militares da ativa comentam e até demonstram apoio a um possível golpe de Estado capitaneado pelo ex-presidente.

"A ruptura institucional já ocorreu há muito tempo. Tudo que for feito agora, da parte do PR (Bolsonaro), FA (Forças Armadas) e tudo mais, não vai parar a revolução", diz uma das mensagens. Em outra, um homem questiona se "vai ter careca sendo arrastado por blindado em Brasília", em provável referência ao ministro Alexandre de Moraes.

Com participação de Mauro Cid, o grupo registrou grande volume de mensagens principalmente no final de novembro – época em que apoiadores de Jair Bolsonaro acampavam em quartéis militares e cobravam uma “intervenção federal” das Forças Armadas que mantivesse, sem qualquer suporte legal, o ex-presidente no poder.

Em outros momentos, outros supostos militares também "lamentam" a falta de apoio de parte das Forças Armadas a uma possível intervenção para manter Bolsonaro no poder. "Salário garantido, guerreiro com absoluta certeza de não querer guerrear, uma escapada ou outra ganhando bem por aí.. ficou bom demais para querermos sair desse conforto".

As mensagens integram relatório da Polícia Federal com o material apreendido em operação deflagrada contra Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Após a Revista Veja divulgar informações preliminares sobre o conteúdo do inquérito, Alexandre de Moraes decidiu levantar o sigilo dos documentos como um todo.