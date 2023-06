O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), falou, em entrevista à GloboNews, sobre a expectativa de aprovação do nome do advogado Cristiano Zanin, no Senado Federal, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). "Cristiano Zanin será aprovado na sabatina do Senado, e deverá ter até 62 votos", disse Randolfe.