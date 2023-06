Assessor de Dilma no Banco do Brics já defendeu pena de morte a quem se opõe ao socialismo

O economista Elias Jabbour tirou licença do cargo de professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) para assessorar a ex-presidente Dilma Rousseff, que agora ocupa o posto de presidente do NDB (Novo Banco do Desenvolvimento), o banco do grupo de nações emergentes Brics. Jabbour já viajou para Xangai, onde deve ficar por um período de dois anos, segundo informações da jornalista Mônica Bérgamo, da Folha de S.Paulo.



Em entrevista ao podcast “Inteligência Ltda”, Jabbour foi questionado sobre a aplicação da pena de morte em regimes socialistas e declarou que adotar a medida “não é matar a galera, mas aplicar a lei”. Ele acrescenta ainda que os Estados revolucionários não devem permitir "subversão ao sistema”, uma vez que podem ver a experiência socialista “ir para o buraco”.

Elias recebeu, na última terça-feira, 13, o prêmio literário chinês para estrangeiros, o Special Book Award of China, pelo livro publicado China: O socialismo do Século XXI. A obra foi produzida em parceria com Alberto Gabriel e publicada pela editora Boitempo em 2021. O livro deve ganhar edição em mandarim.

A produção de Jabbour tenta explicar os conceitos de “socialismo com características chinesas”, estrutura econômica adotada pelo país asiático desde o início das políticas de reforma e abertura, em 1978.

Em sua conta oficial do Twitter, o cientista e escrito brasileiro Felipe D´Avila demonstrou indignação no que diz respeito à escolha de Dilma, afirmando que "a democracia para o PT vai até a página 2".

Inacreditável! Dilma escolheu como seu novo assessor no banco do Brics Elias Jabbour - um defensor da ditadura chinesa e da pena de morte no socialismo para quem for contra o regime.



A democracia para o PT vai até a página 2. pic.twitter.com/GR0oX8QWlO — Felipe D'Avila (@fdavilaoficial) June 12, 2023