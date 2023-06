Vaga no STF: senadores do MDB vão votar a favor de Zanin, diz vice-líder do partido

A bancada do MDB no Senado apoiará, de forma unânime, a indicação de Cristiano Zanin ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com senador Marcelo Castro (MDB-PI), vice-líder do partido na Casa. O comunicado foi feito após uma reunião entre o advogado e os parlamentares da sigla, convocada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), nesta quarta-feira, 14.

"Nós somos 10 senadores e todos, unanimemente, se manifestaram favoráveis à indicação do Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos certos que o MDB dará os seus 10 votos aqui no Senado para o Zanin", disse. O MDB é o terceiro maior partido do Senado.

O advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na próxima quarta-feira, 21. Em seguida, a indicação dele, protocolada por Lula no último dia 1º, será submetida ao plenário da Casa. Para ser aprovado para a vaga no STF, Zanin precisa de 41 votos favoráveis dos 81 senadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PSD do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também anunciou apoio à indicação do advogado ao Supremo. Dos 15 senadores da sigla, que tem a maior bancada da Casa, 12 estiveram em uma reunião com Zanin nesta terça-feira, 13.

O advogado foi indicado por Lula para assumir a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que antecipou a aposentadoria dele como ministro do STF no dia 11 de abril.