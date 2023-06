Lula pede desculpas por não ter criado "Ministério do Namoro"

Em tom de brincadeira, usuários do Twitter levantaram a tag "Desfazendo o L" após o pronunciamento do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou na tarde desta segunda-feira, 12, Dia dos Namorados, sobre a criação do "Ministério do Namoro". Ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o petista pediu desculpas por não ter elaborado a pasta e afirmou que tal criação “fica pra uma próxima”.

"Hoje eu queria começar esse momento com a imprensa a pedir desculpas. Hoje é Dia dos Namorados, muitos de vocês marcaram almoço com a namorada e namorado e eu consegui impedir isso (...) fiquei de criar o Ministério do Amor e não criei. Fica para uma próxima vez", disse.

Durante a corrida eleitoral de 2022, o então candidato à Presidência da República mencionou em entrevista que todos iam namorar em sua gestão. À época, a fala de Lula repercutiu nas redes sociais e virou meme.

“Um homem sem um amor não é nada, no meu governo todo mundo vai namorar”, afirmou o petista em entrevista.

Agora, ocupando o cargo de chefe do Executivo federal, Lula está sendo cobrado pelos apoiadores para a criação do Ministério do Namoro.

Em tom de brincadeira, usuários do Twitter levantaram a tag “Desfazendo o L” após o pronunciamento do presidente.