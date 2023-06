PF descobre plano golpista em celular de Mauro Cid

A Polícia Federal encontrou mensagens com planos golpistas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso preventivamente em uma investigação sobre fraudes em certificados de vacinação da covid-19. A informação é da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Além das mensagens, os peritos encontraram um rascunho de decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), instrumento que permite ao presidente convocar uma intervenção das Forças Armadas em situações de ameaça à ordem pública. As conversas teriam sido travadas após a derrota de Bolsonaro na eleição.

O celular de Mauro Cid foi apreendido na Operação Venire, que prendeu Mauro Cid, com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

A PF já havia descoberto mensagens golpistas em conversas do ex-major do Exército Ailton Barros e do coronel Elcio Franco. Em uma delas, Barros faz referência a manifestantes que estavam dispostos a viajar até Brasília e "acampar até os onze ministros meterem o pé".