'Não fui feliz': Rui Costa pede desculpas por ter chamado brasília de 'ilha da fantasia'

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, pediu desculpas publicamente na tarde desta quarta-feira, 7, por ter chamado Brasília de "ilha da fantasia". Ele justificou que a expressão foi usada em tom de "desabafo". "Não fui feliz nas minhas palavras, o que permitiu que alguns transformassem a minha declaração em um ataque à cidade ou ao seu povo", disse nas redes sociais.

A retratação ocorreu depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter chamado a atenção do chefe da Casa Civil e orientado a ele que fizesse esse pedido público de desculpas, como antecipou o Estadão. As declarações de Costa repercutiram negativamente em Brasília e renderam ao ministro alguns pedidos de demissão.

As declarações foram feitas na sexta-feira passada, 2, na inauguração do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, em Itaberaba (BA). Costa estava representando o governo federal na solenidade. Além de ter usado a expressão "ilha da fantasia" para se referir à capital do País, o ministro também condenou a localização da cidade, afirmando que "fez muito mal ao Brasil".

Ele defendeu que a capital federal fosse em alguma grande cidade, "para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou Senado, passasse, antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada".

No pedido de desculpas publicado nesta quarta-feira, Rui Costa atribuiu o teor das declarações dele a uma demonstração de "inconformidade com o processo de escolhas e decisões tomadas".