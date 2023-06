Lula recusa convite para ir à Marcha para Jesus em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recusou convite para ir à Marcha para Jesus em São Paulo, marcada para amanhã. A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e o advogado-geral da União, Jorge Messias, foram indicados como representantes.

Organizada desde 1993 pelo apóstolo Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, a marcha costuma reunir políticos conservadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) era constante no evento. "Se ele (Lula) aparecesse, provavelmente ia encontrar um ambiente hostil", disse Vinicius do Valle, do Observatório Evangélico.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.