Lula elogia Nísia, hoje na mira do Centrão: "escolhi ela pelo trabalho excepcional na Fiocruz"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um desagravo nesta quarta-feira (7) à ministra da Saúde, Nísia Trindade, alvo de uma ofensiva do Centrão. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer indicar o comando da pasta para garantir a liberação de emendas na área da saúde, que tem grande apelo popular.

Em discurso na cerimônia de lançamento no novo Farmácia Popular, em Recife (PE), Lula deu os parabéns à ministra pela iniciativa. "Queria te dar os parabéns. Nísia não é médica, é cientista política, é socióloga. E ela veio trabalhar na Saúde como ministra porque a experiência dela como presidenta da Fiocruz foi excepcional", disse o presidente.

De acordo com Lula, a escolha de Nísia Trindade para comandar o Ministério da Saúde também envolveu o fato de ela ser mulher. "A mulher sabe tratar dos problemas com mais coragem e dignidade do que o homem", seguiu o petista, que aproveitou para repetir um mantra de seus pronunciamentos: "no meu governo, educação não é gasto, é investimento, saúde não é gasto, é investimento", reiterou. "Cuidar do pobre é o melhor investimento que se pode fazer em qualquer país do mundo", acrescentou.