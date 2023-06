Por unanimidade, STF arquiva denúncia contra Lira por corrupção passiva

O deputado era acusado de suposto recebimento de propina de R$ 106 mil do ex-presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU), Francisco Colombo. Decisão representa importante vitória para Lira

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou denúncia contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) por corrupção passiva. O deputado era acusado de suposto recebimento de propina de R$ 106 mil do ex-presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU), Francisco Colombo.

Mais informações ao vivo:

Todos os cinco ministros da Turma votaram a favor do arquivamento: André Mendonça - novo relator do caso, após aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Ministério Público Federal, o pagamento se deu em troca de apoio político. O montante foi apreendido pela Polícia Federal com um assessor parlamentar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 2012. A denúncia foi recebida pelo STF em 2019. Depois, a PGR mudou de entendimento e defendeu o arquivamento da própria acusação. Enquanto isso a defesa de Lira alegava esvaziamento da denúncia.

A decisão representa uma importante vitória da Lira, no momento em que vêm à tona denúncias envolvendo aliados do parlamentar. Na semana passada, uma operação da Polícia Federal cumpriu mandados referentes a um suposto esquema de desvios de verbas em compras de kits de robótica. Um dos alvos foi o ex-assessor de Arthur Lira, Luciano Cavalcante.