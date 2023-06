No Twitter, Lula destaca 'otimas notícias' na economia e encontro com líderes latino-americanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou em suas redes sociais um balanço da semana e destacou os números da economia em seu primeiro trimestre de mandato, quando o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,9%, superando as expectativas.

Lula pontuou, ainda, que houve recorde de empregos formais e menor taxa de desemprego desde 2015. "Na economia tivemos ótimas notícias", afirmou o presidente no Twitter.

Além disso, o presidente lembrou que no início da semana recebeu líderes latino-americanos para debater a necessidade de uma atuação conjunta pela região, e também mencionou a inauguração do novo prédio da Universidade Federal do ABC (UFABC), além da visita à fábrica de ônibus elétricos Eletra.