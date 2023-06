Único senador do PL a votar com governo Lula deixa o partido e vai para o Podemos

Único nome do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a votar junto com o governo na votação da Medida Provisória (MP) da reestruturação dos ministérios, o senador Zequinha Marinho já não está mais no partido. Ele migrou para o Podemos no dia anterior à votação, mas no sistema do Legislativo ainda constava como integrante do PL durante a votação da matéria, crucial para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Apreciada no Senado na última quinta-feira, 1° de junho, a MP obteve 51 votos favoráveis, 19 contrários e uma abstenção. Durante a votação, o sistema ainda registrava Zequinha como nome do PL. No entanto, no dia anterior, ele já havia publicado nas redes sociais registros da sua filiação ao Podemos.

“Ainda pouco, oficializei a minha filiação ao partido Podemos. Fui recebido pela presidente da legenda, deputada federal Renata Abreu (SP). Daremos andamento à criação da Frente da Direita Paraense, no trabalho de pautas cristãs, de direita e conservadora”, escreveu na quarta-feira, 31 de maio.

Como já estava no Podemos, ele seguiu a orientação partidária que foi favorável ao texto da MP. Ao Uol, o parlamentar informou que deixou o partido depois de ter perdido poder no diretório regional e que não queria “brigar com ninguém”.