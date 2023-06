Prefeito do Rio é internado para tratamento de crise renal

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está internado para dar continuidade ao tratamento de uma crise renal, iniciado no dia 25 de maio, informou a assessoria da Prefeitura neste sábado, 3. Segundo a nota, ele deu entrada no hospital Copa Star, na zona sul da cidade, no início da manhã de hoje.

De acordo com o médico Paulo Rodrigues, responsável pelo tratamento do prefeito, o estado de saúde de Paes é bom e estável. A previsão de alta é para amanhã, 4. Por causa do tratamento, as agendas públicas de amanhã, domingo, estão canceladas, informou a Prefeitura.