"Eu procuraria alguém um pouquinho de mais idade", diz Cid sobre Zanin

O senador Cid Gomes (PDT) fez análise positiva na última sexta-feira, 2, sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin para vaga aberta pela aposentadoria de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista ao O POVO, o senador ponderou apenas sobre a idade do futuro ministro: “Acho que ele atende ao perfil exigido para isso. No meu caso, eu procuraria alguém um pouquinho de mais idade. Mas isso também não é impeditivo, mesmo jovem ele já demonstrou competência e que tem o respeito por parte de quem está lá também”, disse.

“Todas as opiniões que eu vi de membros do atual Supremo foram respeitosas com relação a ele”, destacou Cid na última sexta-feira, 2, durante participação em evento de posse do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Atualmente, o senador Cid Gomes é membro suplente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Ele poderá, portanto, vir a participar da sabatina que será conduzida pelo grupo antes da confirmação da indicação de Zanin para a vaga.

A nova indicação gerou polêmica na semana passada sobretudo pela relação pessoal de Zanin com o presidente Lula (PT), com o advogado tendo atuado por diversos anos na defesa do petista em casos da Operação Lava Jato na seara criminal.