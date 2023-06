Projeto prevê monitorar cartas de detentos em presídio de segurança máxima no Ceará

O projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa do Ceará e cria "normas mínimas" a serem adotadas no presídio de segurança máxima do Ceará

Um projeto de lei sobre o funcionamento e procedimentos a serem adotados na Unidade Prisional de Segurança Máxima (UPSM) do Ceará tramita na Assembleia Legislativa. A proposta foi encaminhada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). É previsto o monitoramento de todas as comunicações mantidas pelos presos, inclusive por escrito, por cartas. Visitas terão monitoramento em áudio e vídeo. Exceção é o contato com advogados.

A proposta prevê que o presídio receba delatores, líderes de organizações criminosas e detentos com histórico de fuga e violência no sistema prisional. Segundo o documento, é uma medida para garantir a segurança pública ou dos próprios presos. O projeto tramita desde o último dia 25 de maio.

O detento deverá passar por uma análise antes de ingressar efetivamente na Unidade Prisional. Será realizado, por exemplo, exame de corpo de delito para atestar suas condições físicas e psicológicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A unidade receberá apenas quem esteja sob custódia provisória ou pena privativa de liberdade. Para a inclusão dos presos, alguns procedimentos foram estabelecidos como:

As visitas acontecerão em dias determinados, seguindo os termos da portaria interna da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (SAP);

Todos os meios de comunicação, incluindo o escrito, serão monitorados;



Os detentos participarão de atividades de atividades educativas, de capacitação escolar, formação profissional e o direito de participar do projeto Livro Aberto;



A SAP oferecerá trabalhos de acordo com capacidade e aptidão de cada um;



Será oferecida assistência religiosa aos detentos, com “liberdade de culto". Eles também poderão possuir livros de caráter religioso.



O local também deverá contar com monitoramento por áudio e vídeo. Segundo o documento, é uma forma de “prevenção da ordem interna e da segurança pública”. A exceção serão as celas e o encontro do detento com seu advogado.

As demais visitas serão gravadas, mas não poderão ser usadas como prova para comprovar infrações penais cometidas antes do preso ingressar na Unidade.

LEIA TAMBÉM| Todos os 4 deputados estaduais do PL no Ceará são cassados pelo TRE-CE



A unidade prisional

Localizada em Aquiraz, a Unidade Prisional foi inaugurada em agosto de 2021, pelo então governador Camilo Santana, destinado apenas para homens. Foi construído onde antes era situado o antigo Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), o presídio tem a capacidade para receber 168 detentos.

A UPSM é vinculada e administrada pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (SAP). De acordo com a justificativa do Governo, a proposta busca estabelecer “normas mínimas” de funcionamento para a UPSM, pois existe a necessidade de um tratamento “diferenciado de presos considerados de alta periculosidade”.

É ressaltado ainda que o projeto de lei está apenas atendendo a exigência feita pelo Poder Judiciário, que assinala a necessidade de regulamentação do funcionamento da Unidade.