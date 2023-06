Ex-assessor de Lira é alvo de operação da PF contra fraude e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 1°, a Operação Hefesto, que investiga suspeitas de crimes na compra de kits de robótica em 43 municípios de Alagoas com verbas federais, provenientes do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). Entre os alvos da operação está Luciano Cavalcante, ex-assessor do gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).



Endereços ligados a Cavalcante foram alvo de mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira. O ex-assessor de Lira atualmente ocupa a liderança do PP na Câmara. Segundo a PF, ao menos R$ 8,1 milhões teriam sido desviados pelo esquema que, segundo a investigação, atuava ilegalmente para gerar restrições que direcionavam os contratos a favorecer uma única empresa.

A investigação aponta que os crimes teriam ocorrido entre 2019 e 2022, durante a “realização de processos licitatórios, adesões a Atas de Registro de Preços e celebrações contratuais relacionadas ao fornecimento de equipamentos de robótica”. Ao todo, 27 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em Maceió (AL), oito em Brasília (DF), um em Gravatá (PE), um em São Carlos (SP) e um em Goiânia (GO) foram cumpridos. Além destes, mais dois mandados de prisão temporária são executados em Brasília.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A PF não divulgou oficialmente o nomes dos alvos do mandados. O órgão identificou movimentações financeiras realizadas pelos sócios da empresa fornecedora e por outros investigados, para pessoas físicas e jurídicas “sem capacidade econômica e sem pertinência com o ramo de atividade de fornecimento de equipamentos de robótica”, o que pode indicar a ocultação e dissimulação de bens.