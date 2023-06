Deputados e senadores fizeram profundo debate do mérito da MP de Ministérios, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu a tramitação da medida provisória (MP) que reorganiza ministérios do governo Lula, aprovada na Casa na nesta quinta-feira, dia 1º, por 51 votos a favor, 19 contra e uma abstenção. Em entrevista ao canal de notícias GloboNews, Pacheco afirmou que senadores e deputados fizeram um profundo debate do mérito da MP, apesar do trâmite rápido entre Câmara e Senado.

Ele lembrou que a medida foi discutida numa comissão mista com formação paritária das duas Casas. "(A MP) Foi muito trabalhada e não houve prejuízo para a reestruturação e para o próprio governo federal", afirmou. O presidente do Senado disse que o prejuízo seria grande se a medida caducasse, o que não ocorreu porque a votação nas duas Casas foi encerrada nesta quinta-feira. A MP perderia a validade nesta sexta-feira, 2.

"Seria muito ruim para o Brasil para a sociedade brasileira, um péssimo sinal para a comunidade internacional se não conseguíssemos organizar a administração federal com seus ministérios. Cumprimos o nosso dever; o Congresso como todo cumpriu o dever", declarou Pacheco.

Agora, a MP dos ministérios vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.