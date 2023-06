Vereador de Acopiara é preso suspeito de corrupção, tráfico e estupro de vulnerável

O vereador Marcelo Augusto de Lima Barbosa, eleito pelo MDB em Acopiara (a 352 km de Fortaleza), foi preso preventivamente nessa terça-feira, 30, pela Polícia Civil. O parlamentar, de 43 anos é suspeito de corrupção, estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Ele teria cometido crime sexual contra adolescente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após ser detido, Marcelo Augusto foi encaminhado à delegacia de Iguatu, onde está à disposição da Justiça.

O Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Acopiara, notificou a Câmara Municipal para saber que providências serão tomadas em relação ao vereador. O MP considera que as "possíveis condutas do parlamentar que ferem o decoro do cargo que ocupa", passível de cassação do mandato.

A promotoria se reúne nesta quinta-feira, 1º, com a presidente da Câmara, Maria Simone Félix Gurgel Vieira, para tratar do assunto.

Marcelo já havia sido preso no mês passado, por porte de drogas, mas foi liberado após pagar fiança.

Na tarde desta quarta-feira, 31, O POVO tentou contato com a Câmara Municipal de Acopiara e Tribunal de Justiça do Ceará, contudo, não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Denúncias

A SSPDS ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Acopiara: (88) 3565 9501