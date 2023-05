Temendo derrota, governo fica a favor da MP que muda ministérios e enfraquece área ambiental

A decisão do líder do governo decorre do medo de que, em caso de derrota, a tramitação da MP pode ser travada, uma vez que ela perde validade no dia 1 de junho.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT) orientou os parlamentares da base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a votar a favor do relatório da Medida Provisória 1154/2023, mais conhecida como MP dos Ministérios (leia na íntegra) apresentada pelo deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL). Guimarães se reuniu os parlamentares na manhã desta terça-feira, 30, para propor que eles votem a favor do texto, que irá para plenário hoje.

A posição do líder do governo decorre do receio de que, em caso de derrota, a tramitação da MP pode ser travada. Ela perde a validade no dia 1º de junho, depois de amanhã.

Além disso, há receio de que os questionamentos sobre o relatório permitam que parlamentares da oposição apresentem emendas que possam colocar os ministérios e o governo em posição de vulnerabilidade.

O relatório apresentado por Bulhões acarretou em uma série de modificações ao desenho inicial da Esplanada. Dentre essas alterações pode-se destacar um esvaziamento de funções do Ministério do Meio Ambiente e Ministério dos Povos Indígenas, assim como um fortalecimento de pastas lideradas por siglas do centrão.