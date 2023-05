Deltan Dallagnol cassado: 'Não querem só impunidade, querem vingança'

O ex-procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol vinculou a cassação de sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral e a consequente perda de mandato como deputado federal a uma reação do "sistema corrupto" contra a atuação da força-tarefa. Em entrevista ao programa Roda Viva nesta segunda-feira, 29, ele afirmou que pretende apresentar ainda hoje o recurso para tentar reverter a decisão do TSE. Ele também deve formalizar nesta terça-feira, 30, seus argumentos de defesa no processo que corre na Corregedoria da Câmara dos Deputados para efetivar a perda de mandato.

Citando declaração anterior do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, ele comparou a "reação" do sistema corrupto a uma versão "piorada" do que ocorreu na Itália, após a chamada Operação Mãos Limpas. "Você vê uma reação do sistema corrupto (à Lava Jato). Só que no Brasil eles não querem só impunidade, querem vingança", disse, após ser questionado por que evitava vincular o fim força-tarefa ao governo de Jair Bolsonaro, a quem apoiou na disputa eleitoral contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Dallagnol atribuiu "o início do fim" a decisões do Judiciário e do Congresso.

"Os principais atos de desmonte da Lava Jato começaram de 2019 para cá, com decisões do STF e do Congresso", afirmou. "O procurador-geral da República, Augusto Aras, também contribuiu para o desfazimento da Lava Jato. Ele cometeu graves equívocos contra a operação, tendo sido nomeado por Bolsonaro fora da lista tríplice (indicação de nomes para a Procuradoria Geral da República por meio de votação interna da ANPR, associação nacional dos procuradores)."

Segundo ele, o Brasil está diante do risco de ter "um novo Augusto Aras", uma vez que Lula já declarou que não pretende limitar sua indicação à Procuradoria Geral da República (o mandato de Aras termina em setembro) à lista tríplice. "Eu sempre defendi a lista tríplice", declarou Dallagnol. "O problema é que várias pessoas que buscam ter uma posição no poder em Brasília vão dançar a música que o presidente vai tocar." E destacou que a reação à Lava Jato se intensificou após a eleição de Lula. "Existe, sim, uma agenda de vingança muito forte neste governo".