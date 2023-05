O POVO News: CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro começa com clima quente

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 25. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição traz as últimas informações sobre a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro. A Comissão definiu os nomes que ocuparão a presidência e a relatoria.

A transmissão também discute a urgência do Marco Temporal de terras indígenas, aprovada pela Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira, 24. A tramitação do projeto de lei que afeta a demarcação de terras indígenas contou com 324 votos favoráveis, 131 contrários e uma abstenção. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirma que o mérito da matéria será votado ainda na semana que vem.

Para discutir sobre o assunto, a edição conversa com Weibe Tapeba, secretário de saúde indígena.

Sobre as próximas ações do governo Lula (PT), o programa receberá a senadora, Augusta Brito (PT), que assumiu o mandato em fevereiro, após a ida de Camilo Santana (PT) ao Ministério da Educação.

Assista ao vivo:

O programa contará com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e do repórter e colunista de Política, Carlos Mazza, que comentam sobre a troca de farpas entre o deputado André Janones (Avante-MG) e o governo Lula. O deputado usou a conta oficial do Twitter para proferir críticas ao ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta. Na publicação, Janones afirma que ensinará o ministro o "o beabá das redes sociais".



