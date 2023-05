Bolsonaro sobre Mauro Cid: 'Peço a Deus que não tenha errado'

De passagem pelo Congresso Nacional para visitar o filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em entrevista coletiva pedir a Deus que o ex-braço direito, o tenente-coronel Mauro Cid, não tenha feito nada de errado.

Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid é um dos investigados no inquérito que apura a inclusão de informações falsas no cartão de vacina dele e da família.

"O que eu vi no rodapé de uma TV lá foi que ele ficou em silêncio. Isso é ele com o advogado dele. Foi um excelente oficial do Exército brasileiro. (...) Peço a Deus que não tenha errado. Cada um siga a sua vida. Nós procuramos fazer tudo certo. Não tinha exigência de eu entrar no EUA vacinado", afirmou o presidente.

Sobre o cenário político-eleitoral, Bolsonaro afirmou ser o responsável pelo advento de uma direita que, se existia, não tinha face, o que veio a adquirir com ele. Bolsonaro disse que assim será com ele ou sem ele na disputa presidencial de 2026.

"A direita que defende valores familiares, liberdade de expressão, propriedade privada, direito à legítima defesa, então essa direita apareceu. Ela está aí independente se eu deixar de existir a partir de amanhã. Ela está aí, é uma nova força política que nasceu no Brasil, fazendo um contraponto à esquerda, que prega tudo ao contrário do que nós defendemos", avaliou.

