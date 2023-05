O POVO News: Mauro Cid presta depoimento à PF e fica em silêncio

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 18. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição traz as últimas informações sobre o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), à Polícia Federal no inquérito que apura a inclusão de informações falsas no cartão de vacina de integrantes das famílias dele e do ex-presidente.

Sobre o assunto Só um deputado do Ceará votou contra urgência para arcabouço fiscal

Ceará aponta avanços no socioeducativo e pede fim de medidas cautelares de Comissão Interamericana

A edição aborda ainda o voto do ministro Edson Fachin para condenar a 33 anos de prisão o ex-presidente Fernando Collor (PTB). No placar, três ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), contando com Fachin, votaram por condenar corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa em ação penal derivada da Lava Jato.

O programa recebe o deputado federal André Figueiredo (PDT), que será o primeiro vice-presidente da CPI das Apostas. A comissão vai apurar irregularidades após denúncias de manipulações de jogos de futebol do Campeonato Brasileiro.

A transmissão também discutirá a operação da Polícia Federal deflagrada para combater exploração sexual de crianças e adolescentes. O Governo Federal divulgou ações de combate à esse tipo de exploração.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Filipe Pereira.

