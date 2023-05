Alckmin discute bioeconomia com presidente do Fórum Econômico Mundial

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu nesta quarta-feira (17), no Palácio do Planalto, com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Segundo Alckmin, o principal assunto debatido foi o desenvolvimento sustentável do Brasil, incluindo potencialidades em indústria de baixo carbono, bioeconomia e a adoção de novas tecnologias para a transição verde.

"Do ponto de vista geopolítico, Schwab qualifica o Brasil como 'biopotência'. Destaquei a necessidade de reforçarmos os laços econômicos e comerciais entre os países, a fim de combater a fragmentação das relações internacionais", postou Alckmin nas redes sociais, após o encontro, que não foi aberto à imprensa.

