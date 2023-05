O POVO News: Operação investiga esquema de manipulação no futebol brasileiro

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 10. Com apresentação da jornalista Maísa Vasconcelos, a edição traz as últimas informações sobre o esquema de manipulação no futebol brasileiro. Para isso, o programa contará com a participação do advogado e professor Daniel Maia, que explica sobre a operação comandada pelo Ministério Público de Goiás que apura irregularidades nas partidas de futebol no país.

A edição abordará a tramitação do PL das Fake News no Congresso e a decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito da proposta. Na tarde desta quarta-feira, 10, o ministro determinou que a plataforma excluísse a mensagem anterior que promove desinformação sobre o PL 2630, nomeado como PL das Fake News.

O programa comenta ainda sobre a CPMI dos atos golpistas e as outras comissões que estão em processo de atuação. Dentre estas, pode-se destacar a que articula modificações no Programa Bolsa Família.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Filipe Pereira.

